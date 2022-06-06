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«Герои нашего времени…» Тибо Пино сыронизировал насчёт уколов Рафаэля Надаля

«Герои нашего времени…» Тибо Пино сыронизировал насчёт уколов Рафаэля Надаля
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Победитель этапа «Тур де Франс», французский велогонщик команды «Groupama-FDJ» Тибо Пино иронично отреагировал на отрывок с чемпионской пресс-конференции 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, который ранее выиграл «Ролан Гаррос» — 2022.

Отрывок с пресс-конференции:

Надаль: я играл без каких-либо ощущений в стопе. Мне сделали инъекцию в нерв, нога «спала», поэтому я могу играть.
Журналист: сколько инъекций вам было сделано за время всего турнира?
Надаль: лучше вам этого не знать (смеётся).

«Герои нашего времени…», — прокомментировал данный отрывок Пино, использовав эмодзи «задумчивое лицо» и «расплывающееся лицо».

В финале «Ролан Гаррос» — 2022 Надаль разгромил представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Это 14-й титул Рафаэля на Открытом чемпионате Франции, что является абсолютным рекордом.

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