«Герои нашего времени…» Тибо Пино сыронизировал насчёт уколов Рафаэля Надаля

Победитель этапа «Тур де Франс», французский велогонщик команды «Groupama-FDJ» Тибо Пино иронично отреагировал на отрывок с чемпионской пресс-конференции 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, который ранее выиграл «Ролан Гаррос» — 2022.
Отрывок с пресс-конференции:
Надаль: я играл без каких-либо ощущений в стопе. Мне сделали инъекцию в нерв, нога «спала», поэтому я могу играть.
Журналист: сколько инъекций вам было сделано за время всего турнира?
Надаль: лучше вам этого не знать (смеётся).
«Герои нашего времени…», — прокомментировал данный отрывок Пино, использовав эмодзи «задумчивое лицо» и «расплывающееся лицо».
В финале «Ролан Гаррос» — 2022 Надаль разгромил представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Это 14-й титул Рафаэля на Открытом чемпионате Франции, что является абсолютным рекордом.
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