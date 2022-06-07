«Меня и здесь неплохо кормят». Чемпион мира Шубенков высказался о смене гражданства

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков ответил, планирует ли сменить гражданство из-за отстранения от международных соревнований.

«Гражданство я менять не хочу, меня и здесь неплохо кормят. Да мне уже и годков-то не мало, так что не светит от слова совсем. А насчёт того, чтобы жить в США – у нас есть там коллега, все мы её прекрасно знаем. Дарья Клишина живёт там, соревнуется по возможности. Сейчас, честно говоря, мы видим её в секторе всё реже и реже, тем не менее это позволило ей приехать в Токио и выступить с результатом, аналогичным моему (улыбается).

Если говорить про смену паспорта, есть один примечательный пример. Мы все знаем, что с Матвеем Волковым произошло. Молодой парень, перспективный прыгун с шестом, стал белорусским спортсменом. И не угадал. Это какая-то злая ирония, которую ни один сценарист не может придумать, только сама жизнь подкидывает такие ситуации. Смена гражданства тут вообще ничего не дала», — сказал Шубенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Полную версию большого интервью с Сергеем Шубенковым читайте на «Чемпионате» 7 июня в 12:00.