Шубенков: если спецоперация быстро закончится, то и вопрос с Олимпиадой будет решён

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков предположил, когда международное сообщество снимет бан с российских спортсменов.
«Мне хочется верить, что нас всё-таки пустят на Олимпиаду-2024. Но если реально смотреть на вещи, то всё зависит от ситуации, от того, насколько скоро конфликт разрешится. Если он будет тянуться года три, то всё будет сложно. А если спецоперация быстро закончится, и наметится хоть какой-то позитив в отношениях с мировым сообществом, то, думаю, и вопрос с Олимпиадой будет решён. Всё в руках руководства и будет зависеть от него. Я в принципе за диалог. И настроен оптимистично. Думаю, этот год мы точно отдохнём, он будет проходным, но в следующем году, надеюсь, всё будет проще», — сказал Шубенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Полную версию большого интервью с Сергеем Шубенковым читайте на «Чемпионате» 7 июня в 12:00.
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