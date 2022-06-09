Светлана Колесниченко: смену гражданства не рассматриваю

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко заявила, что планирует продолжать карьеру до Олимпийских игр – 2024 и не намерена менять спортивное гражданство.
«Планирую продолжить тренировки. До Олимпиады 2024 года работаем, никаких мыслей нет противоположных. Я позитивно мыслю по этому поводу. У нас много работы, есть варианты выступать на российских стартах. Хоть мы и редко принимаем в них участие, но тем самым мы можем популяризировать вид спорта. Показать детям пример и дать стимул.
Смену гражданства я не рассматриваю. Буду плавать до 2024 года, а как сложится ситуация – это зависит не от нас. Мы честно работаем, я люблю своё дело. Буду ждать, надеяться и верить. По вопросу смены гражданства не могу никого судить. Это личное дело каждого в данной ситуации», – приводит слова Колесниченко Metaratings.
- 9 июня 2022
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