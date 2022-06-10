Гольфист Вудс стал третьим в истории спортсменом-миллиардером

Американский гольфист Тайгер Вудс стал миллиардером, сообщает Forbes. Состояние американского спортсмена теперь оценивается как минимум в $ 1 млрд.



Вудс стал третьим в истории спортсменом, чьё состояние достигло $ 1 млрд. Ранее этот рубеж преодолели баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс.



Сообщается, что 90% состояния Вудс заработал не с помощью спорта. Существенную часть состояния спортсмена составили деньги, которые он заработал на контрактах с крупными брендами, включая Gatorade, Monster Energy, Nike, Rolex и другими.



Также Вудс успешно занимается бизнесом. Ему принадлежит компания по обустройству полей для гольфа TGR Design, фирма по организации мероприятий TGR Live и ресторан The Woods. Кроме того, его венчурная компания TGR Ventures владеет долями в стартапах. Также Вудс вложился в компанию Nexus Luxury Collection, которая оказывает услуги в сфере гостеприимства.

Тайгер Вудс занимал первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes десять раз подряд — с 2003 по 2012 год.