Губерниев процитировал Таля после забега на Неделе лёгкой атлетики

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев процитировал гроссмейстера Михаила Таля после финиша звёздного спринта на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
Забег выиграл Юрий Борзаковский, призёрами стали Никита Нагорный и Александр Легков. Губерниев пропустил вперёд всех и пришёл на финиш пешком.
«Мы должны сделать максимум для возрождения, чтобы мальчишки и девчонки не теряли ориентиров. Мы здесь все для того, чтобы поддержать максимально замечательный вид спорта. Потому что гребец, фехтовальщик, кто угодно — мы все бегали и прыгали. Это действительно королева спорта. Есть такая Неделя лёгкой атлетики, где ты можешь прийти последним, но при этом быть первым с точки зрения ЗОЖа, хорошего настроения. Я счастлив. Как сказал Михаил Таль, когда выиграл чемпионат мира по шахматам: «Солнцем полна голова». Я всех поздравляю с праздником, мы все сегодня большие молодцы. Мы вместе короли любви», — передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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