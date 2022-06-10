Губерниев процитировал Таля после забега на Неделе лёгкой атлетики

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев процитировал гроссмейстера Михаила Таля после финиша звёздного спринта на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

Забег выиграл Юрий Борзаковский, призёрами стали Никита Нагорный и Александр Легков. Губерниев пропустил вперёд всех и пришёл на финиш пешком.

«Мы должны сделать максимум для возрождения, чтобы мальчишки и девчонки не теряли ориентиров. Мы здесь все для того, чтобы поддержать максимально замечательный вид спорта. Потому что гребец, фехтовальщик, кто угодно — мы все бегали и прыгали. Это действительно королева спорта. Есть такая Неделя лёгкой атлетики, где ты можешь прийти последним, но при этом быть первым с точки зрения ЗОЖа, хорошего настроения. Я счастлив. Как сказал Михаил Таль, когда выиграл чемпионат мира по шахматам: «Солнцем полна голова». Я всех поздравляю с праздником, мы все сегодня большие молодцы. Мы вместе короли любви», — передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.