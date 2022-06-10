Борзаковский выиграл звёздный забег на Неделе лёгкой атлетики, Губерниев — последний

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский ожидаемо выиграл звёздный забег на 100 м в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Результат лидера – 12,38 секунды. Конкуренцию Борзаковскому сумел составить только победитель Игр-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный, ставший вторым (12,53). Третий результат показал олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков (13,32).
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сначала сделал фальстарт, а затем пропустил вперёд всех соперников, финишировав практически пешком (38,53). Раньше его завершил забег даже олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, бежавший в кигуруми (15,57).
В забеге также приняли участие двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд (13,48), футболист Денис Глушаков (14,62) и баскетболист Алексей Саврасенко (17,11).
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».
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