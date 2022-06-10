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Никита Нагорный поделился эмоциями после забега на Неделе лёгкой атлетики

Никита Нагорный поделился эмоциями после забега на Неделе лёгкой атлетики
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в команде, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный прокомментировал свой результат в звёздном забеге на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

Нагорный стал вторым, уступив только олимпийскому чемпиону в беге на 800 метров Юрию Борзаковскому.

«Я в шоке. Впервые заверяю своё время на стометровке. Я сам себя даже удивил. Я у Юры (Борзаковского. — Прим. «Чемпионата») спрашиваю: как нужно? Он говорит: «Просто беги быстро». У нас немножко по-другому: нужно медленно разгружаться, потом ускориться и потом только прыгнуть. Проиграть олимпийскому чемпиону в его виде спорта — это, наоборот, честь. Впервые в жизни стартовал с колодок? Да. Просто не боялся, было непонятно, как всё делать. Это круто. Я пробую себя в разных видах спорта. У меня буквально 30 секунд назад появилась идея: возможно, я смогу подготовиться так, чтобы выполнить мастера спорта. Вот это заявка уже. Идём за рекордом», — передаёт слова Нагорного корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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