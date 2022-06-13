Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова полностью пропустит следующий сезон

Неоднократный призёр чемпионатов мира, российская шорт-трекистка Софья Просвирнова сделала заявление касательно продолжения своей карьеры.

«Сложно писать этот пост, и я даже не знаю, с чего начать… Наверное, с самого основного. Я приняла решение о пропуске сезона-2022/2023.

После Олимпийских игр был очень долгий и мучительный период принятия решения о завершении карьеры.

Дело в том, что сезон-2021/2022 сложился для меня очень тяжело психологически. Я перестала получать удовольствие от тренировок, выход на забеги для меня был пыткой, страх о провале на ОИ и сложности во взаимопонимании с тренерами. Несмотря на это, на тренировках я выкладывалась на все 100 и шла к своей цели, но, к сожалению, всё это вылилось в тот результат, которого я так боялась + нервный срыв при подготовке к чемпионату мира.

После долгого перерыва пришло осознание, что расставаться с профессиональной карьерой я не хочу, хотя после ОИ была уверенность, что это неизбежно.

Принятие решения о пропуске сезона имело много факторов. Я нацеленно готовлюсь к сезону-2023/2024 и искренне верю, что это поможет мне вернуться в спорт сильнее. Я также очень надеюсь, что к этому времени я смогу представлять Россию на международной арене», — написала Просвирнова в своих социальных сетях.