Российская шорт-трекистка заплакала во время эфира. Олимпиада даётся Софье очень тяжело

На Олимпиаде горе и радость соседствуют друг с другом.
9 февраля на катке для шорт-трека Семён Елистратов плакал от радости, завоевав бронзовую награду в забеге на 1500 метров. А парой часов ранее Софья Просвирнова не смогла пройти квалификацию в шорт-треке на дистанции 1000 м и была дисквалифицирована. Российская спортсменка пыталась опередить соперницу за несколько кругов до финиша, но упала. После просмотра эпизода судьи дисквалифицировали Просвирнову, лишив её четвертьфинала.
И Софья после этого расплакалась прямо в эфире. От горя.
Спортсменка пришла на интервью разочарованной, но после серии вопросов корреспондента «Матч ТВ» Дмитрия Занина не смогла сдержать слёз. «Какой бы я дала совет самой себе? Не зацикливаться на ошибках, которые были совершены, потому что впереди есть ещё гонка, – начала шорт-трекистка. – Зацикливание на ошибках не поможет мне лучше сбегать послезавтра и через два дня. Сейчас главное настраиваться на следующие гонки, потому что Олимпиада ещё не закончилась», – сказала Просвирнова.
Было заметно, что Софье непросто давать интервью в тяжёлые минуты: «Внутри я старалась не зацикливаться на ошибках, которые совершила в предыдущие дни. Если честно, я не знаю, что произошло со мной и почему я совершаю такие глупые ошибки. Мне очень стыдно за свой бег. Я не знаю, что ещё сказать. Ошибка была простая: я пошла на обгон, на риск, у меня не было достаточной скорости…»
После этих слов Просвирнова зарыдала, а корреспондент не смог проявить должного милосердия в трудные минуты. Как и оператор: в эти секунды камера безжалостно поворачивалась за плачущей спортсменкой, хотя было бы этично не снимать девушку. Впрочем, Софья через несколько мгновений всё-таки нашла в себе силы продолжить беседу.
Олимпиада даётся Софье, мечтавшей о медалях, очень тяжело: в четвертьфинальном забеге на 500 м она также получила «пенальти». Да и в обеих эстафетах в финалы А пройти не вышло. Из всех медальных шансов остался только забег на 1500 метров.
«У меня сейчас очень много эмоций, сложно что-то говорить. В общем, я постараюсь бежать лучше. Очень разочарована сейчас. Я стараюсь быть собой, делаю всё, что могу и умею. То, что такой результат, это печально», – сказала Просвирнова.
Вот такой он, жестокий мир современного спорта. Слёзы в кадре давно не табу.
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