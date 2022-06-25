Россиянин Махмадбеков завоевал золото на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Улан-Баторе

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе (Монголия).
В решающем поединке в весовой категории до 73 кг Махмадбеков победил представителя Монголии Цогтбаатара Ценд-Очирына. Он является бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года.
Махмадбеку Махмадбекову — 22 года. Он является золотым призёром в весовой категории 73 кг на турнире «Большого шлема» 2021 года в Казани.
Напомним, Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов до международных стартов, но только в нейтральном статусе. После этого Федерация дзюдо Украины объявила об отказе от участия во всех турнирах из-за допуска россиян.
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