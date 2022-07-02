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«Кристалл» разгромил сборную Санкт-Петербурга в ЧР по пляжному футболу

«Кристалл» разгромил сборную Санкт-Петербурга в ЧР по пляжному футболу
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В Санкт-Петербурге четырьмя матчами седьмого тура стартовала третья часть предварительного этапа чемпионата России – 2022 по пляжному футболу.

«Спартак» в московском дерби обыграл «Строгино» со счётом 4:2. Волжское противостояние между «Дельтой» и «Крыльями Советов» осталось за саратовской командой — 6:3. В центральном матче дня «Локомотив» в концовке дожал ЦСКА — 4:2, а в заключительной игре дня действующие чемпионы России из «Кристалла» разгромили сборную Санкт-Петербурга со счётом 15:3.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Предварительный этап. 7-й тур

«Строгино» — «Спартак» — 2:4 (1:3, 0:1, 1:0).
Голы: Дадаханов, 9, Перьков, 34 — Котенёв, 2, 9, Фёдоров, 7, 24.

«Крылья Советов» — «Дельта» — 3:6 (2:2, 0:2, 1:2).
Голы: Жиляев, 6, Молев, 9, Турзанов, 29 — Андреев, 3, Константинов, 6, Михайлов, 14 (в свои ворота), Джабаров, 19, Панкратов, 33, Васильев, 35.

«Локомотив» — ЦСКА — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).
Голы: Карташов, 20, Земсков, 27, Виноградов, 31, Чайковский, 34 — Фомин, 14, Гордецкий, 27.

Сборная Санкт-Петербурга — «Кристалл» — 3:15 (1:5, 1:5, 1:5).
Голы: Гурджиян, 7, Гапон, 21, Фролов, 28 — Ильинский, 2 (в свои ворота), Маурисиньо, 5, 17, Ремизов, 5, 6, 14, Датинья, 11, 21, 27, Родриго, 20, 22, 33, Макаров, 28, Чужков, 30, Романов, 34.

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