Американская легкоатлетка стала чемпионкой мира в толкании ядра

Американская легкоатлетка Чейз Или одержала победу в соревнованиях по толканию ядра на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она показала результат 20,49 м.

Второе место заняли китайская спортсменка Лицзяо Гун. Она отправила ядро на расстояние 20,39 м. Тройку лучших замкнула представительница Нидерландов Джессика Шилдер, её результат — 19,77 м.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Толкание ядра. Женщины.

1. Чейз Или (США) — 20,49 м.

2. Лицзяо Гун (Китай) — 20,39 м.

3. Джессика Шилдер (Нидерланды) — 19,77 м.