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Бегунья из России рассказала, как поменяла спортивное гражданство на турецкое

Бегунья из России рассказала, как поменяла спортивное гражданство на турецкое
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Бегунья из России Екатерина Гулиева (Завьялова) поделилась тем, как поменяла спортивное гражданство с российского на турецкое в 2019 году.

«В 2019-м, когда я переехала в Турцию, ещё даже не знала, буду ли возвращаться в спорт. Я вышла замуж в Турции, родила ребёнка здесь – это были основания, чтобы получить гражданство. Весь процесс занял около полутора лет. А сам спортивный переход одобрили достаточно быстро.

Когда World Athletics одобрила переход, мне нужно было ещё получить разрешение с российской стороны. Благодарна, что меня без проблем отпустили.

В 2019 году была уверена, что уже всё, возвращаться не буду. Была усталость, травма стопы. Но настрой сменился по ходу беременности. А ещё я думала: у меня есть возможность выступать где хочу, ездить по миру – а спортсмены в России могут об этом только мечтать», — сказала Екатерина Гулиева в интервью Sports.ru.

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