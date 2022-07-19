На Олимпиаде Ярослава Могучих обнималась с Марией Ласицкене, а теперь довольна тем, что россияне не могут соревноваться.

«Мне грустно и больно». Что украинские легкоатлеты говорят об отсутствии России на ЧМ-2022

«Я не хочу соревноваться с россиянами»

В американском городе Юджин продолжается чемпионат мира – 2022 по лёгкой атлетике. Российские спортсмены на турнир допущены не были. А команда из Украины в США приехала: в ней 22 человека. По итогам первых трёх соревновательных дней украинские спортсмены пока не выиграли ни одной медали, но уже 19 июля пройдёт финал соревнований по прыжкам в высоту, где главным фаворитом является украинка Ярослава Могучих.

В преддверии чемпионата мира по лёгкой атлетике Могучих высказалась об отстранении россиян, в том числе и её главной соперницы Марии Ласицкене:

«Для меня это очень чувствительно. Мне грустно и больно. Я не хочу соревноваться с ними», – приводит слова Могучих Dagbladet.

Крайне досадно, что политические события сказываются в том числе и на простых человеческих отношениях. Несмотря на напряжение, которое существовало между Россией и Украиной уже летом 2021-го, Мария Ласицкене, ставшая в Токио олимпийской чемпионкой, на радостях обнималась именно с Ярославой. Больше мы таких объятий, скорее всего, не увидим.

Мария Ласицкене и Ярослава Могучих Фото: РИА Новости

«Пожалуйста, помогите нам»

Украинка Юлия Левченко в квалификации прыжков в высоту выступила неудачно и в финал соревнований не попала. Девушка после неудачи прослезилась в микст-зоне и высказалась об отстранении россиян:

«То, что происходит, совсем не нормально, но некоторые из российских спортсменов живут так, как будто ничего не произошло. Думаю, весь мир обыграет Россию. Нашей стране и миру нужно что-то делать. Пожалуйста, помогите нам», – приводит слова Левченко Dagbladet.

Левченко не смогла пройти в финальную часть соревнований. В квалификации она преодолела отметку 1,90 метра, высоту 1,93 метра ей взять не удалось.

Юлия Левченко Фото: Oliver Hardt/Getty Images

«Ценим отстранение российских спортсменов»

В то же время официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) сообщает, что организация выделила более $ 220 тыс. на поддержку украинских спортсменов, готовящихся к чемпионату мира в Юджине и юниорскому чемпионату мира.

Генеральный секретарь Федерации лёгкой атлетики Украины Иоланта Хропач поблагодарила ИААФ за помощь и отстранение российских спортсменов.

«Они помогают нашим спортсменам тренироваться и соревноваться. Без этой поддержки это было бы просто невозможно. Это больше, чем просто хорошие условия и возможность выступать на чемпионатах мира. ИААФ и Европейская легкоатлетическая ассоциация помогли спасти жизни наших спортсменов.

Многие украинские спортсмены сейчас защищают нашу страну с оружием в руках. Наша спортивная инфраструктура разрушена. ИААФ была одной из первых спортивных организаций в мире, отстранивших российских и белорусских спортсменов и официальных лиц. Мы очень ценим это и верим, что ИААФ будет придерживаться этой сильной позиции и в будущем».