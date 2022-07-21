Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Китаянка Бинь Фэн взяла золото в метании диска на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

Китаянка Бинь Фэн взяла золото в метании диска на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике
Комментарии

Спортсменка из Китая Бинь Фэн одержала победу в соревнованиях по метанию диска на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он показала результат 69.12 метра.

Второе место заняла спортсменка, представляющая Хорватию, Сандра Перкович. Она показал результат в 68.45 метра. Тройку лучших замкнула американская атлетка Валари Олиан. Её результат — 68.30 метра.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Метание диска. Женщины

1. Бинь Фэн (Китай) — 69.12
2. Сандра Перкович (Хорватия) — 68.45
3. Валари Олман (США) — 68.30

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Метания
Женщины. Метание диска. Финал
21 июля 2022, четверг. 04:30 МСК
Окончено
1
Бинь Фэн
Китай
69.12
2
Сандра Перкович
Хорватия
68.45
3
Валари Оллман
США
68.30
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022