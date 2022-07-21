Китаянка Бинь Фэн взяла золото в метании диска на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

Спортсменка из Китая Бинь Фэн одержала победу в соревнованиях по метанию диска на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он показала результат 69.12 метра.



Второе место заняла спортсменка, представляющая Хорватию, Сандра Перкович. Она показал результат в 68.45 метра. Тройку лучших замкнула американская атлетка Валари Олиан. Её результат — 68.30 метра.



Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.



Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Метание диска. Женщины



1. Бинь Фэн (Китай) — 69.12

2. Сандра Перкович (Хорватия) — 68.45

3. Валари Олман (США) — 68.30