Людвиг выиграла третий этап женской «Тур де Франс», Дронова финишировала 16-й

На престижной веломногодневке «Тур де Франс» состоялся третий этап женских соревнований. Лучший результат показала датчанка Сесиль Уттруп Людвиг из команды FDJ — SUEZ — Futuroscope. Преследовательницы во главе с лидером общего зачёта Марианне Вос из Нидерландов, которая представляет команду Jumbo Visma, отстали от лидера на 2 секунды.

Россиянка Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad показала 16-й результат на третьем этапе и опустилась на 16-е место в общем зачёте.

Всего велогонщицы преодолеют восемь этапов, последний из которых пройдёт 31 июля.



Велошоссе. «Тур де Франс». Женщины. 3-й этап. Реймс – Эперне, 133,6 км



1. Сесиль Уттруп Людвиг (Дания, FDJ — SUEZ — Futuroscope) – 3:22.54

2. Марианне Вос (Нидерланды, Jumbo Visma) +0.02

3. Эшли Молман (ЮАР, SD Worx)- то же отставание…

16. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +2.13



Общий зачёт после третьего этапа



1. Марианне Вос (Нидерланды, Team Jumbo Visma) — 8:30.36

2. Сильвия Персико (Италия, Valcar – Travel & Service) +0.16

3. Катаржина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) — то же отставание…

15. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +3.07.