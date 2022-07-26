Людвиг выиграла третий этап женской «Тур де Франс», Дронова финишировала 16-й

На престижной веломногодневке «Тур де Франс» состоялся третий этап женских соревнований. Лучший результат показала датчанка Сесиль Уттруп Людвиг из команды FDJ — SUEZ — Futuroscope. Преследовательницы во главе с лидером общего зачёта Марианне Вос из Нидерландов, которая представляет команду Jumbo Visma, отстали от лидера на 2 секунды.
Россиянка Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad показала 16-й результат на третьем этапе и опустилась на 16-е место в общем зачёте.
Всего велогонщицы преодолеют восемь этапов, последний из которых пройдёт 31 июля.
Велошоссе. «Тур де Франс». Женщины. 3-й этап. Реймс – Эперне, 133,6 км
1. Сесиль Уттруп Людвиг (Дания, FDJ — SUEZ — Futuroscope) – 3:22.54
2. Марианне Вос (Нидерланды, Jumbo Visma) +0.02
3. Эшли Молман (ЮАР, SD Worx)- то же отставание…
16. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +2.13
Общий зачёт после третьего этапа
1. Марианне Вос (Нидерланды, Team Jumbo Visma) — 8:30.36
2. Сильвия Персико (Италия, Valcar – Travel & Service) +0.16
3. Катаржина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) — то же отставание…
15. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +3.07.
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