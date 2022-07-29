Японская триатлонистка погибла под колёсами машины во время тренировки во Франции

Японская триатлонистка Цудой Миядзаки погибла под колёсами автомобиля во время велотренировки во Франции. Об этом сообщает Международная федерация триатлона (World Triathlon) на своём официальном сайте.
25-летнюю спортсменку сбила машина неподалеку от Орлеана. Миядзаки приехала во Францию на индивидуальный тренировочный сбор. В прошлые выходные она приняла участие в Кубке мира в Понтеведре (Испания).
«Международная федерация триатлона и Японский союз триатлонистов выражают глубокие соболезнования семье, друзьям, тренерам и товарищам по команде госпожи Миядзаки. Мысли всей триатлонной семьи с вами в этот ужасный момент», — сказано в заявлении организации.
Отмечается, что местные власти проводят расследование инцидента. Японский союз триатлонистов отправил своих сотрудников во Францию, чтобы они присоединились к персоналу тренировочной базы и помогли разобраться в ситуации.
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