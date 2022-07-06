В Великобритании трансгендерам запретили участвовать в женских турнирах по триатлону

Британская федерация триатлона пересмотрела свою политику в отношении трансгендеров в целях сохранения справедливости и равенства в соревнованиях. Это решение служит желанию сделать триатлон действительно инклюзивным, сообщается на официальном сайте организации.
«Наша политика подчёркивает, что триатлон — это спорт для всех, и трансфобное поведение недопустимо. Это гендерно-ориентированный вид спорта, поэтому в гонках на призы и время, где будет начисляться рейтинг, для атлетов старше 12 лет будут введены две категории: женская (для тех, кто имеет женский пол при рождении) и открытая (для всех лиц, включая мужчин, трансгендеров и небинарных лиц, которые были мужского пола при рождении)» — сказано в заявлении организации.
Решение должно вступить в силу 1 января 2023 года.
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