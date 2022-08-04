Ольга Вовк показала лучший результат Европы в сезоне в забеге на 3000 м с препятствиями

Ольга Вовк стала победительницей чемпионата России по лёгкой атлетике в забеге на 3000 м с препятствиями.

Россиянка прошла дистанцию за 9.09,29. Отметим, Вовк показала лучший результат Европы в сезоне. Ей удалось превзойти достижение представительницы Албании Люизы Геги, которая показала результат 9.10,04.

Второе место заняла Екатерина Ивонина. Она показала время 9.11,39. Замкнула призовую тройку Анна Тропина, пройдя дистанцию за 9.53,98. В топ-5 вошли Нина Бышкина и Анастасия Шаронина.

Чемпионат России. Лёгкая атлетика, 3000 м с препятствиями

Ольга Вовк — 9.09,29 Екатерина Ивонина — 9.11,39 Анна Тропина — 9.53,98 Нина Бышкина – 10.23,31 Анастасия Шаронина — 10.38,74.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит со 2 по 5 августа.