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Ольга Вовк показала лучший результат Европы в сезоне в забеге на 3000 м с препятствиями

Ольга Вовк показала лучший результат Европы в сезоне в забеге на 3000 м с препятствиями
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Ольга Вовк стала победительницей чемпионата России по лёгкой атлетике в забеге на 3000 м с препятствиями.

Россиянка прошла дистанцию за 9.09,29. Отметим, Вовк показала лучший результат Европы в сезоне. Ей удалось превзойти достижение представительницы Албании Люизы Геги, которая показала результат 9.10,04.

Второе место заняла Екатерина Ивонина. Она показала время 9.11,39. Замкнула призовую тройку Анна Тропина, пройдя дистанцию за 9.53,98. В топ-5 вошли Нина Бышкина и Анастасия Шаронина.

Чемпионат России. Лёгкая атлетика, 3000 м с препятствиями

  1. Ольга Вовк — 9.09,29
  2. Екатерина Ивонина — 9.11,39
  3. Анна Тропина — 9.53,98
  4. Нина Бышкина – 10.23,31
  5. Анастасия Шаронина — 10.38,74.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит со 2 по 5 августа.

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