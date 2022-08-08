37-летний житель Екатеринбурга скончался после участия в забеге «Европа-Азия»

Участник традиционного забега «Европа-Азия» в Екатеринбурге скончался после участия в соревнованиях.

Им стал 37-летний Ильяс Маленков. Мужчина участвовал в забеге на 10 км, однако смог преодолеть лишь 8,5 км. После третьей контрольной точки Ильясу стало плохо. Ему была оказана медицинская помощь, однако позднее он скончался.

«Ему стало плохо, поднялась температура тела до 41, что неудивительно в такую жару и при такой нагрузке. Ночью впал в кому и около 8 утра скончался», — приводит слова коллеги Маленкова «Комсомольская правда. Екатеринбург».

Маленков работал на Свердловской железной дороге. У него остался маленький сын.

«У нас все участники получают допуск к забегу только после предоставления медицинской справки. Данный участник получил справку 2 августа. В ней указано «практически здоров». Как мне сообщили, скорая увезла его в стабильном состоянии. Что было дальше и в какой больнице он был, мне неизвестно. У него темп был 5 минут 44 секунды на километр. То есть это любительский уровень», — заявил директор забега Андрей Уткин.