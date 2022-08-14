«С ними обращаются несправедливо». Макларен призвал снять санкции с атлетов из России

Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по расследованию дела, связанного с допинг-скандалом на Олимпиаде-2014 в Сочи, канадский юрист Ричард Макларен призвал допустить российских спортсменов на мировую арену.
«То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не начали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях. Если CAS примет решение в пользу спортсменов, ассоциации будут вынуждены разрешить им выступать на мировой арене», — приводит слова Макларена sportschau.de.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал мировым спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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