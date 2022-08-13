Министр спорта Украины вновь призвал международные федерации отстранять российских атлетов

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт, который также является президентом Федерации фехтования Украины, призвал руководство национальных и международных спортивных организаций продолжать недопуск российских и белорусских спортсменов на соревнования.

Заявление Гуцайта появилось после того, как Федерация фехтования России просила, чтобы её спортсменам разрешили соревноваться как нейтральным. Запрос был отклонён Международной федерацией фехтования (FIE).

«Тысячи молодых украинских спортсменов вынуждены покидать свои дома, спасаясь от военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Ни один российский или белорусский спортсмен не высказался против военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).

Поэтому Федерация фехтования Украины призывает FIE и все национальные федерации следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета и не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в официальных соревнованиях, даже под флагом FIE.

Несмотря на рекомендации, ни российский, ни белорусский национальные олимпийские комитеты не были отстранены МОК, и никаких действий против российских членов МОК не было предпринято. Избранные должностные лица обеих стран также в значительной степени сохранили свои должности, в том числе участвуют в конгрессах ФИФА, Международного союза конькобежцев и Международной ассоциации бокса.

Санкции против России и Беларуси становятся всё более заметными, поскольку некоторые виды спорта уже начали квалификацию на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в Париже», — приводит слова Гутцайта Inside the Games.