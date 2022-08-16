Легкоатлет вышел в полуфинал чемпионата Европы в беге с барьерами, нырнув за линию финиша

Португальский легкоатлет Жоао Витор Де Оливейра вышел в полуфинал чемпионата Европы в Мюнхене (Германия), который проходит с 11 по 21 августа, в беге с барьерами на 110 метров, нырнув за линию финиша, с преимуществом в 0,002.

Результат забега:

1. Финли Гайо (Швейцария) — 13.46.

2. Дэвид Кинг (Великобритания) — 13.63.

3. Сантери Куусинеми (Финляндия) — 13.89.

4. Жоао Витор Де Оливейра (Португалия) — 13.90, 897.

5. Майкл Обасуи (Бельгия) — 13.90, 899.

Бельгиец не прошёл отбор в полуфинал соревнований.

Ранее Жоао Витор Де Оливейра выступал за сборную Бразилии и становился чемпионом материка среди юниоров. Высшим достижением легкоатлета является полуфинал чемпионата мира — 2015, который проходил в Пекине (Китай).