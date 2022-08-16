Легкоатлет вышел в полуфинал чемпионата Европы в беге с барьерами, нырнув за линию финиша
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Португальский легкоатлет Жоао Витор Де Оливейра вышел в полуфинал чемпионата Европы в Мюнхене (Германия), который проходит с 11 по 21 августа, в беге с барьерами на 110 метров, нырнув за линию финиша, с преимуществом в 0,002.
Результат забега:
1. Финли Гайо (Швейцария) — 13.46.
2. Дэвид Кинг (Великобритания) — 13.63.
3. Сантери Куусинеми (Финляндия) — 13.89.
4. Жоао Витор Де Оливейра (Португалия) — 13.90, 897.
5. Майкл Обасуи (Бельгия) — 13.90, 899.
Бельгиец не прошёл отбор в полуфинал соревнований.
Ранее Жоао Витор Де Оливейра выступал за сборную Бразилии и становился чемпионом материка среди юниоров. Высшим достижением легкоатлета является полуфинал чемпионата мира — 2015, который проходил в Пекине (Китай).
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