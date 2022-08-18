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В России спортсмен установил рекорд на дистанции 50 км на открытой воде

В России спортсмен установил рекорд на дистанции 50 км на открытой воде
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Российский спортсмен Антон Лосев установил рекорд на дистанции 50 км на открытой воде. Заплыв KotlinRace от организатора Grand Swim Series проводится в Финском заливе.

Антон Лосев преодолел дистанцию 50 км (по факту 52 км) – расстояние 25 км в каждую сторону – за 18 часов 43 минуты 45 секунд. Это более чем на 40 минут быстрее прежнего рекорда, установленного в 2018 году.

Сложность заплыва – не только марафонская дистанция, но и погодные условия. Температура воды в Финском заливе даже летом не поднимается выше 20-21 градусов. Спортсмен стартовал в 23:30 и завершил дистанцию к вечеру на следующий день. Температура воды в день заплыва была 17,5-19 градусов.

Заплыв KotlinRace проходит с 15 июня по 15 сентября. Старт заплыва в Санкт-Петербурге. Финишная точка – город-порт на острове Котлин. Расстояние по прямой составляет 50 км. Всего с 2014 года дистанцию 25 км преодолели более 208 человек. В том числе 55 соло-пловцов и участники 55 эстафет. Дистанция 50 км пройдена всего дважды. В 2018 году Кирилл Мирянов преодолел это расстояние за 19 часов 26 минут 58 секунд.

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