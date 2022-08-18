В России спортсмен установил рекорд на дистанции 50 км на открытой воде

Российский спортсмен Антон Лосев установил рекорд на дистанции 50 км на открытой воде. Заплыв KotlinRace от организатора Grand Swim Series проводится в Финском заливе.



Антон Лосев преодолел дистанцию 50 км (по факту 52 км) – расстояние 25 км в каждую сторону – за 18 часов 43 минуты 45 секунд. Это более чем на 40 минут быстрее прежнего рекорда, установленного в 2018 году.



Сложность заплыва – не только марафонская дистанция, но и погодные условия. Температура воды в Финском заливе даже летом не поднимается выше 20-21 градусов. Спортсмен стартовал в 23:30 и завершил дистанцию к вечеру на следующий день. Температура воды в день заплыва была 17,5-19 градусов.



Заплыв KotlinRace проходит с 15 июня по 15 сентября. Старт заплыва в Санкт-Петербурге. Финишная точка – город-порт на острове Котлин. Расстояние по прямой составляет 50 км. Всего с 2014 года дистанцию 25 км преодолели более 208 человек. В том числе 55 соло-пловцов и участники 55 эстафет. Дистанция 50 км пройдена всего дважды. В 2018 году Кирилл Мирянов преодолел это расстояние за 19 часов 26 минут 58 секунд.