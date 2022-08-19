Фемке Бол побила рекорд Натальи Антюх, который держался 12 лет

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), определилась победительница в беге на 400 метров с барьерами.
Самой быстрой оказалась представительница Нидерландов Фемке Бол, которая установила новый рекорд соревнований – 52,67 секунды. Предыдущее достижение принадлежало россиянке Наталье Антюх, которая в 2019 году пробежала 400 метров с барьерами за 52,92 секунды.
Призёрами этого забега стали украинки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова. Ткачук на всём протяжении дистанции бежала на призовое место, а Рыжикова показала худший старт в финальном забеге, но смогла завоевать бронзу.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
400 метров с барьерами. Женщины
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,67.
2. Виктория Ткачук (Украина) – 54,30.
3. Анна Рыжикова (Украина) – 54,86.
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