Юрий Борзаковский объяснил, почему ушёл с поста главного тренера сборной России

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский объяснил, почему перед текущим сезоном сложил с себя полномочия главного тренера сборной России и стал спортивным директором Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
«Дело в том, что на протяжении всех шести лет, что я был главным тренером, мы находились в отстранении. Соответственно, моя должность была в некотором роде номинальной. Да, я контролировал тренировочный процесс всех лидеров, как и работу старших специалистов по каждой дисциплине. Но команду как таковую не отбирал. Мы ждали, что вот-вот нашу федерацию восстановят в правах, но так и не дождались. Поэтому лично для себя я принял решение, что Олимпиада в Токио станет моим заключительным мероприятием в должности главного тренера. И 30 сентября 2021 года, когда у меня закончился договор, просто его не продлил», — приводит слова Борзаковского RT.
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