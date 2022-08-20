Борзаковский: Дюплантис — вышка, это ничуть не менее круто, чем Болт в спринте

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский сравнил двух великих легкоатлетов: восьмикратного олимпийского чемпиона спринтера Усэйна Болта и рекордсмена мира в прыжках с шестом Армана Дюплантиса.
«Усэйн Болт? На мой взгляд, у него просто есть все качества, которые должны быть у спринтера. Он высокий атлет, а далеко не всем ребятам такого склада дано иметь такие сумасшедшие скоростные качества. То есть он долго разгоняется и потом за счёт частоты и мощи своего шага уходит от всех на финише. Это здорово. Такие люди могут рождаться раз в 100-200 лет.
То, что сейчас творит в прыжках с шестом Арман Дюплантис, — вышка. Это фантастика так справляться с собой физически и морально, отключать голову, не бояться ничего и так владеть своим телом акробатически. Это ничуть не менее круто, чем Болт в спринте. И ведь видно, что швед способен прыгать ещё выше», — приводит слова Борзаковского RT.
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