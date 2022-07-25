Шведский прыгун на ЧМ-2022 улетел в космос. Но великого украинца Дюплантис не затмил

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022 в американском Юджине завершился фантастическим прыжком шведского шестовика Армана Дюплантиса. Удивительно, но олимпийский чемпион и действующий рекордсмен мира ни разу до нынешнего года не выигрывал летний чемпионат мира. Теперь у 22-летнего парня есть все титулы и все рекорды.

Хронологически именно рекордный прыжок Дюплантиса завершил соревновательную программу чемпионата мира.

До этого великолепный швед с первой попытки преодолел все предыдущие высоты. Он обеспечил себе золотую медаль прыжком на 6 метров, а сразу после этого попросил организаторов поставить 6,06 м.

Планку, установленную на рекордной для чемпионатов мира высоте, Арман преодолел с первой попытки с огромным запасом. Впрочем, для него эта высота уже так, сродни разминке. Как для Елены Исинбаевой в своё время 4,90 м – с такими прыжками она и сейчас была бы чемпионкой.

Конечно, от Дюплантиса все ждали попытки на 6,21 м. В марте на зимнем чемпионате мира в Белграде швед внешне легко прыгнул на 6,20 м, установив очередной мировой рекорд. Но в помещении нет ни ветра, ни солнца, да и Белград – в привычной Арману временной зоне.

Арман Дюплантис Фото: Getty Images

Первая попытка на 6,21 м была настолько неудачной, что Дюплантис даже не долетел до планки. Показалось, что он оставил все эмоции в предыдущем прыжке и не сможет сосредоточиться на рекорде. Но нет, швед совершил что-то фантастическое. Взял другой шест, разбежался и внешне так же легко, как в марте в Белграде, преодолел планку.

Он словно в космос улетел. До этого были ожидания, когда же человек сумеет преодолеть 6,20 м – это была запредельная высота. Великий советский и украинский прыгун Сергей Бубка закончил на 6,15 м, и эту высоту на открытых стадионах спортсмены штурмовали 26 лет! Уже великий в свои 22 года Дюплантис поднял рекорд на 6 см, но вряд ли для шведа это предел. Скорее всего, он готов и на 6,25 м, и на 6,30 м.

Швед признался, что совершенно не думал о мировом рекорде, так как больше всего ему хотелось завоевать титул чемпиона мира. Теперь у него есть то золото, к которому он так стремился. Но у Бубки шесть чемпионских титулов, первый из которых он взял в 19 лет, да и чемпионаты мира проводились до 1991-го раз в четыре года.

Так что Дюплантису ещё куда стремиться.