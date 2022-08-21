Албанка Гега завоевала золото ЧЕ в стипль-чезе, побив рекорд россиянки Зариповой
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На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), определилась победительница в стипль-чезе у женщин. Ей стала албанская спортсменка Люиза Гега, преодолевшая 3000 метров с препятствиями за 9 минут 11,31 секунды. Это новый рекорд соревнований. Предыдущее достижение (9.17,57) было установлено россиянкой Юлией Зариповой в 2010 году на первенстве континента в Барселоне.
Отметим, что серебряный призёр, немка Леа Майер, также улучшила достижение Зариповой. Третье место заняла британка Элизабет Бёрд.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Женщины. Стипль-чез, 3000 метров
1. Люиза Гега (Албания) – 9.11,31.
2. Леа Майер (Германия) – 9.15,35.
3. Элизабет Бёрд (Великобритания) – 9.23,16.
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