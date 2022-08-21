Албанка Гега завоевала золото ЧЕ в стипль-чезе, побив рекорд россиянки Зариповой

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), определилась победительница в стипль-чезе у женщин. Ей стала албанская спортсменка Люиза Гега, преодолевшая 3000 метров с препятствиями за 9 минут 11,31 секунды. Это новый рекорд соревнований. Предыдущее достижение (9.17,57) было установлено россиянкой Юлией Зариповой в 2010 году на первенстве континента в Барселоне.

Отметим, что серебряный призёр, немка Леа Майер, также улучшила достижение Зариповой. Третье место заняла британка Элизабет Бёрд.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Женщины. Стипль-чез, 3000 метров

1. Люиза Гега (Албания) – 9.11,31.

2. Леа Майер (Германия) – 9.15,35.

3. Элизабет Бёрд (Великобритания) – 9.23,16.