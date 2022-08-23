Кузнецов, Шлейхер и Тимошинина победили в прыжках в воду на Спартакиаде-2022

На Спартакиаде сильнейших спортсменов в Казани определились победители в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина у мужчин и в индивидуальных прыжках с вышки у женщин.
В синхроне первенствовали призёр Олимпийских игр Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер с суммой 445,17 балла. Лучший результат в прыжках с вышки показала Юлия Тимошинина (327,50).
Спартакиада-2022. Прыжки в воду. Казань
Мужчины. Трамплин. 3 м. Синхронные прыжки
1. Евгений Кузнецов / Никита Шлейхер (Ставропольский край / Татарстан) – 445,17.
2. Егор Лапин / Илья Молчанов (Оренбургская обл. / Москва) – 408,66.
3. Вячеслав Качанов / Александр Черепахин (Московская обл. / Санкт-Петербург) – 372,33.
Женщины. Вышка. Индивидуальные прыжки
1. Юлия Тимошинина (Москва) – 327,50.
2. Анна Конаныхина (Санкт-Петербург) – 309,90.
3. Екатерина Беляева (Москва) – 301,65.
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