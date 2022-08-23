Кузнецов, Шлейхер и Тимошинина победили в прыжках в воду на Спартакиаде-2022

На Спартакиаде сильнейших спортсменов в Казани определились победители в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина у мужчин и в индивидуальных прыжках с вышки у женщин.

В синхроне первенствовали призёр Олимпийских игр Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер с суммой 445,17 балла. Лучший результат в прыжках с вышки показала Юлия Тимошинина (327,50).



Спартакиада-2022. Прыжки в воду. Казань

Мужчины. Трамплин. 3 м. Синхронные прыжки

1. Евгений Кузнецов / Никита Шлейхер (Ставропольский край / Татарстан) – 445,17.

2. Егор Лапин / Илья Молчанов (Оренбургская обл. / Москва) – 408,66.

3. Вячеслав Качанов / Александр Черепахин (Московская обл. / Санкт-Петербург) – 372,33.

Женщины. Вышка. Индивидуальные прыжки

1. Юлия Тимошинина (Москва) – 327,50.

2. Анна Конаныхина (Санкт-Петербург) – 309,90.

3. Екатерина Беляева (Москва) – 301,65.