Сборная Кубы выиграла у Катара на ЧМ по волейболу

В матче группы В чемпионата мира по волейболу среди мужчин − 2022 сборная Кубы обыграла команду Катара. Итоговый счёт – 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:19). Встреча проходила на «Арене Стожице» в Любляне (Словения).



Кубинцы набрали четыре очка, Катар в этом матче выиграл только первую партию на турнире. Соперники команд по группе – Бразилия и Япония сыграют сегодня, 28 августа, в 15:00 мск.

В заключительном туре сборная Кубы сыграет с японцами, а команда Катара встретится с Бразилией. Матчи пройдут 30 августа.



Напомним, первые и вторые команды каждой группы и четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала турнира.