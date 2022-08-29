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Московские гандболистки одолели команду Ростовской области в финале Спартакиады-2022

Московские гандболистки одолели команду Ростовской области в финале Спартакиады-2022
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Команда Москвы стала победителем прошедшего в Звенигороде женского гандбольного турнира в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.

В финале соревнований представительницы Москвы одолели сборную Ростовской области со счётом 31:25 (15:11). Самой результативной в составе победительниц стала Елена Михайличенко, на её счету восемь голов. В команде Ростовской области результативнее всех была Милана Таженова (шесть голов).

В матче за бронзовые медали сборная Самарской области в овертайме выиграла у команды Московской области со счётом 33:32. У победительниц по восемь мячей забили Ольга Фомина и Ирина Никитина, у проигравших лидером стала Марианна Егорова (девять мячей).

Напомним, Всероссийская Спартакиада стартовала 10 августа и продлится до 2 октября.

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