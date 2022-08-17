«Это неуважение к виду спорта». В России проводят замену ЧМ по волейболу — и это кошмар!

Спартакиада должна была заместить международные старты. Но её провальная организация выводит из себя и зрителей, и участников.

Пока топовые волейбольные сборные презентуют составы счастливчиков, которые выступят на чемпионате мира – 2022 в Польше и Словении, Россия творит свою «историю»: реинкарнирует давно забытую Спартакиаду сильнейших. Во Всероссийской федерации волейбола турнир и вовсе назвали перспективной заменой ЧМ, по крайней мере, до его старта. На деле блёклая копия очень разочаровывает не только зрителей, но и самих участников.

Регионы — есть. Легионеров — нет

Организаторы турнира вдохновлялись советской Спартакиадой. Они отсекли семь грандов волейбольной Суперлиги, но сделали клубы как бы делегатами от регионов: столичное «Динамо» представляет Москву, казанский «Зенит» — Татарстан и так далее. Все играют со всеми, есть финал и битва за бронзу.

Как и подобает национальным стартам, иностранцев из Суперлиги тут нет. Впрочем, им и не до Спартакиады, почти все готовятся к ЧМ: Майка Кристенсон пасует в сборной США, Женя Гребенников спасает мячи в защите Франции.

Это ли определяющий фактор или то, что матчи турнира часто проводится в будни и в полдень, но Спартакиада совсем не интересует болельщиков: гранды мирового клубного волейбола, замаскированные под региональные команды, собирают в среднем до 200 человек за игру. И это лишь вершина айсберга.

«Неуважение к болельщикам, игрокам и командам»

Чтобы не быть голословными, давайте возьмём последние матчи: Белгородская область билась с Новосибирской, а Ленинградская – с Питером (в регионе две конкурирующие команды). Первые играли в Одинцово, вторые – на главной волейбольной площадке Москвы, в «Динамо». Естественно, им и достался промоушен, трансляция на «Матч ТВ», комментатор и слегка заполненные трибуны – внимание федерального значения они всё же получили.

Сергей Тетюхин Фото: РИА Новости

С чем остался второй тандем, который играл параллельно? С единственной статичной камерой где-то вдали от площадки, тишиной за кадром и пустыми трибунами. Хотя в Одинцово по сути бились «Белогорье» и «Локомотив» – два звёздных клуба, «Локо» и вовсе финалист последнего сезона. В шоке от такого подхода оказались все: болельщики, игроки, функционеры клубов. Чего только стоит тирада легендарного Сергея Тетюхина, директора «Белогорья»:

«Честно, это кажется неуважением к болельщикам, игрокам, командам, да и ко всему виду спорта. У нас даже на соревнованиях детско-юношеских спортивных школ в наличии не менее двух камер. Одна камера на матче – это ни в какие ворота не лезет. Провести это для галочки? Так не должно быть. Масштаб Спартакиады изначально был грандиозный, но почему-то всё спустили на нет.

Возникает и другой вопрос. Получается какая-то дискриминация: одни команды играют в другом зале, их снимает много камер, есть комментаторы, а город Одинцово в этот момент с одной. Очень много вопросов».

В федерации волейбола говорят: всё, что могли, сделали, ведь Спартакиада, в том числе трансляции и реклама – забота министерства спорта.

«Видим, что никто ничего не сделал в Москве в плане рекламы, никто и не знает толком, что Спартакиада проходит — только те, кто интересуется. Есть вопросы и претензии к организации и к условиям размещения спортсменов, многое приходится покупать, даже воду, чтобы она была на арене», – рассказал генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.

Александр Ярёменко Фото: РИА Новости

«Антипропаганда волейбола»

Недоумевали и болельщики, которые зашли посмотреть матч в Сети.

«Трансляция как в захудалом городишке. Что, руководители ВФВ, денег нет? Спартакиада сильнейших, трансляция гнуснейшая», – писал во время матча Дмитрий Донской.

«В Казани такая трансляция только на вышке А», – делился опытом просмотра волейбола Денис Литвинов.

«Такая трансляция – самая лучшая антипропаганда волейбола, спасибо, что счёт виден!» – иронизировала Елена.

«Какое позорище. Позвали бы Губерниева, что ли», – подсказывала Галина Сомова.

«Для кого мы всё это делаем?»

Вообще, Спартакиада имеет в своей основе классную, патриотичную и идеально подходящую духу времени идею: собрать лучших российских спортсменов. Как говорил министр спорта Олег Матыцин: «Надо думать о своём спорте». Но с такой, мягко говоря, вызывающей вопросы организацией турнир не особо нужен спортсменам и болельщикам. А его хотят сделать традиционным!

Да, в России привыкли, что первый блин всегда получается комом, но у боссов было время подготовиться: FIVB отстранила Россию не вчера, а о масштабном турнире говорили пару месяцев как минимум. В нашей стране отличная инфраструктура для волейбола. Стоило наладить маркетинг, запустить яркую рекламу и хотя бы отрегулировать расписание. Как оказалось, беспрерывные игры уже выбивают игроков. Так из состава Белгородской области выпал Станислав Маслиев. Федерация волейбола и Минспорт вроде бы планировали всё это сделать, но теперь придётся отвечать на гневный вопрос Тетюхина.

«Считаю, что такого не должно быть. Из этого вытекает вопрос: какая цель всего этого мероприятия, для кого мы это делаем? Наши болельщики не могут полноценно насладиться волейболом, не могут его нормально смотреть, переживать. Если это всё организовывается для болельщиков, которые смотрят матч на трибунах, то сегодня в зале было крайне мало людей».

Как говорят организаторы, смысл Спартакиады сугубо спортивный, она и не для зрителей особо. Поэтому и график получился жёстким.



«Речь не идёт о том, что шесть человек состава должны провести четыре игровых дня на убой. Это возможность и варьировать состав, и заявить кого-то из молодёжи. Если посмотреть с точки зрения спорта, это нормальная история, расписание практически имитирует ситуацию групповых этапов ЧМ и ЧЕ. Наши спортсмены должны иметь возможность попробовать, каково это – играть три игры подряд. Ведь, кроме сборников, этого никто не понимает. Спартакиада даёт такую возможность всем», – уверен Ярёменко.

Вопрос призовых неясен, а цены на билеты — смех

Есть и материальная составляющая. Командам всё же хочется не только набрать форму перед стартом лиги. По задумке соревнования должны были влиять на стипендии спортсменов и, возможно, присвоения спортивных званий. Так говорил Ярёменко ещё весной. Но сейчас о призовых – ни слова. Хотя статус всероссийских соревнований, кажется, их подразумевает — не грамоты же раздавать! Есть неофициальные цифры: 480 тысяч рублей за первое место, но клубам даже об этом не сообщили. Они не в курсе, за что сражаются.

Сборная России по волейболу Фото: РИА Новости

При этом обещания Матыцина были весьма однозначными: «Мы активно прорабатываем вопрос награждения. Хотим, чтобы призовые соответствовали статусу чемпионатов мира. Абсолютно уверен, что до начала Спартакиады всё будет согласовано. Мы понимаем, что спортсмены нуждаются в финансовой поддержке, но важна и спортивная составляющая, конкуренция».

Путаница возникла и с билетами: где-то вход платный, где-то – нет. Например, в Одинцово полная цена – до 100 рублей, по льготе – до 30, доехать до спорткомплекса дороже. Суммы даже чисто символическими не назвать, они просто смешные и отчасти нивелируют значение происходящего.

В России, где справедливо любят хвалиться масштабом и уровнем организации, мягко говоря, провалились с проведением волейбольной Спартакиады. Одна из сильнейших лиг мира просто не может показать класс — его никто не увидит.

И, кстати, вы слышали о Спартакиаде до того, как прочитали этот текст?!