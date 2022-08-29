Иран обыграл Египет и вслед за Нидерландами вышел в плей-офф ЧМ по волейболу

Сборная Ирана на арене «Стожице» (Любляна, Словения) в четырёх сетах оказалась сильнее команды Египта и оформила выход в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу.
Иран одержал победу со счётом 3:1 (25:14, 25:19, 22:25, 26:24). Самыми результативными игроками встречи стали доигровщики победителей матча Милад Эбадипур и Мортеза Шарифи, в активе которых по 18 очков. У сборной Египта 16 баллов набрал Мохамед Исса.
В группе F после 2-го тура лидируют Нидерланды и Иран. У обеих команд по пять очков. Третьей идёт Аргентина, уступившая два своих матча в пяти сетах. На последнем месте расположился Египет, выигравший один сет на чемпионате мира.
31 августа Иран и Нидерланды определят, кто выйдет в плей-офф с первого места, а Аргентина поборется с Египтом за третье место в группе.
- 29 августа 2022
-
21:27
-
20:44
-
19:51
-
19:21
-
17:27
-
16:00
-
15:54
-
15:45
-
14:44
-
13:30
-
12:58
-
11:11
-
10:56
-
09:05
-
08:00
-
07:59
-
01:32
-
01:11
-
00:00
- 28 августа 2022
-
23:59
-
23:30
-
21:53
-
21:32
-
21:10
-
20:19
-
20:07
-
20:06
-
19:42
-
18:36
-
17:59
-
16:47
-
16:22
-
13:46
-
13:09
-
08:00