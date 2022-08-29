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Иран обыграл Египет и вслед за Нидерландами вышел в плей-офф ЧМ по волейболу

Иран обыграл Египет и вслед за Нидерландами вышел в плей-офф ЧМ по волейболу
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Сборная Ирана на арене «Стожице» (Любляна, Словения) в четырёх сетах оказалась сильнее команды Египта и оформила выход в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу.

Иран одержал победу со счётом 3:1 (25:14, 25:19, 22:25, 26:24). Самыми результативными игроками встречи стали доигровщики победителей матча Милад Эбадипур и Мортеза Шарифи, в активе которых по 18 очков. У сборной Египта 16 баллов набрал Мохамед Исса.

ЧМ-2022 (м). Группа F. 2-й тур
29 августа 2022, понедельник. 18:30 МСК
Иран
Окончен
3 : 1
Египет

В группе F после 2-го тура лидируют Нидерланды и Иран. У обеих команд по пять очков. Третьей идёт Аргентина, уступившая два своих матча в пяти сетах. На последнем месте расположился Египет, выигравший один сет на чемпионате мира.

31 августа Иран и Нидерланды определят, кто выйдет в плей-офф с первого места, а Аргентина поборется с Египтом за третье место в группе.

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