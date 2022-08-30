Филипп Егоров утверждён старшим тренером сборной России по бобслею

Старшим тренером сборной России по бобслею утверждён Филипп Егоров, сообщает пресс-служба Федерации бобслея России в своём телеграм-канале.

Новый наставник — серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине в соревнованиях бобов-четвёрок, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы, многократный победитель и призёр этапов Кубка мира, многолетний разгоняющий экипажа Александра Зубкова.

Ранее пост старшего тренера сборной России по бобслею занимал участник Олимпийских игр 1998 года в Нагано Павел Щегловский.

Старшим тренером юниорской сборной России назначен заслуженный тренер России Сергей Смирнов. Именитый наставник из Красноярска – первый тренер олимпийского чемпиона Александра Третьякова.