Филипп Егоров утверждён старшим тренером сборной России по бобслею
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Старшим тренером сборной России по бобслею утверждён Филипп Егоров, сообщает пресс-служба Федерации бобслея России в своём телеграм-канале.
Новый наставник — серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине в соревнованиях бобов-четвёрок, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы, многократный победитель и призёр этапов Кубка мира, многолетний разгоняющий экипажа Александра Зубкова.
Ранее пост старшего тренера сборной России по бобслею занимал участник Олимпийских игр 1998 года в Нагано Павел Щегловский.
Старшим тренером юниорской сборной России назначен заслуженный тренер России Сергей Смирнов. Именитый наставник из Красноярска – первый тренер олимпийского чемпиона Александра Третьякова.
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