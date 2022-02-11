«Так заканчивать карьеру я не хочу». Третьяков подарил китайцу медаль в последнем заезде

Прославленный российский скелетонист Александр Третьяков 11 февраля мог выиграть бронзовую медаль ОИ-2022. Это была бы уже третья олимпийская награда россиянина: ранее он взял бронзу в Ванкувере и стал чемпионом в Сочи. К заключительной попытке в Пекине Третьяков подходил на третьем месте, но перед ним трассу блестяще проехал его главный конкурент Янь Вэньган. Долгие тренировки на «родной» трассе сработали китайцу на руку, а вот россиянин дрогнул, допустил ряд неточностей и практически подарил конкуренту медаль.

Бороться за золото шансов не было уже после первых двух попыток: немецкие скелетонисты выступили на принципиально ином уровне. Неудача Александра стала настоящей драмой, хотя нашего соотечественника не удивить ударами спортивной судьбы. Из-за известного «дела Родченкова» Третьякову пришлось отвоёвывать своё сочинское золото в судах. Трудно представить, сколько нервов потратил россиянин, но сумел отстоять своё доброе имя.

Увы, юридическая победа чуть позже всё равно обернулась для Третьякова разочарованием. Несмотря на полное оправдание в суде, Международный олимпийский комитет попросту не пригласил Александра на ОИ-2018. Скелетонист неожиданно угодил в «чёрный список» россиян, которым не позволили принять участие в главном спортивном старте четырёхлетия. Объяснения от МОК? Формально они были, хотя не устроили абсолютно никого.

«Формируя этот список, наша группа по рассмотрению, которую я возглавляю, хотела, чтобы только чистые российские спортсмены могли быть приглашёнными на зимние Олимпийские игры. Тщательно изучая все возможные обстоятельства, мы хотели иметь абсолютную уверенность, что ни про кого из тех, кто будет приглашён, нет ни малейших сомнений или подозрений. Невключение в список приглашённых необязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила», — рассказывала председатель МОК по допуску спортсменов из России Валери Фурнейрон. Вот только какие вопросы у комиссии возникли к Александру Третьякову, репутация которого в спортивном мире была безупречной, она не уточнила.

А ведь в 2018 году Александр был неудержим и мечтал о втором олимпийском золоте. Запрет на участие в Олимпиаде стал для него настоящим ударом, ведь тогда он был одним из главных претендентов на победу. Кстати, через год после тех Игр он уверенно выиграл Кубок мира, который не покорялся ему 10 лет.А вот в Пекине россиянин фаворитом уже не считался, что не мешало ему до последнего бороться за бронзу — всё решила одна смазанная попытка.

Если бы Третьякову чуть больше везло, у него могло быть на две олимпийских медали больше. Но, увы, спортивная фортуна – дама весьма капризная. Тем не менее карьеру Александра всё равно можно назвать фантастической. Эмоции от его золота в Сочи российские болельщики точно не забудут никогда. И вообще, не рано ли мы грустим? Третьяков планирует выступать и на следующих Олимпийских играх. Во всяком случае, сейчас он думает именно так.

«Был готов бороться за медаль, но немцы и особенно китаец в последней попытке не оставили шансов. С китайцами всё понятно. Домашняя трасса, большой накат. Будь они чуть поопытнее, всех бы тут уничтожили. По горячим следам трудно делать анализ, надо пересмотреть четвёртый заезд, понять, где недоработал. Сейчас эмоций никаких нет, кроме разочарования. Зато теперь есть стимул прожить в спорте ещё один олимпийский цикл. Заканчивать карьеру вот так, с «деревянной» медалью, я не хочу», – рассказал Третьяков пресс-службе ОКР.