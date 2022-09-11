Вяхирева забила три мяча в первом туре Лиги чемпионов. «Вайперс» одержал уверенную победу
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Российская гандболистка Анна Вяхирева провела в составе своего нового клуба первый матч в Лиге чемпионов. Норвежский «Кристиансанд Вайперс» принимал на своей площадке французский «Брест». Правая полусредняя норвежского клуба отметилась тремя забитыми мячами, команда Вяхиревой одержала уверенную победу со счётом 31:24.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа А. 1-й тур
«Кристиансанд Вайперс» (Норвегия) — «Брест» (Франция) — 31:24 (18:13)
Кроме «Бреста», в соперниках по группе «Ференцварош» (Венгрия), «Оденсе» (Дания), «Крим» (Словения), «Бухарест» (Румыния), «Битигхайм» (Германия) и «Баник Мост» (Чехия).
Анна Вяхирева является олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призёром Игр-2020 в Токио.
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