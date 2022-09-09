Анна Вяхирева: переход в «Вайперс» — это вызов

Российская гандболистка Анна Вяхирева рассказала, что для неё значит переход в норвежский клуб «Вайперс», и поделилась ожиданиями от нового сезона гандбольной Лиги чемпионов.
«Я очень довольна тем, что сейчас происходит в моей карьере. Случилось так, что я снова влюбилась в гандбол и хочу получать от него максимальное удовольствие. Ещё больше я счастлива тому, что снова участвую в Лиге чемпионов — в соревновании самого высокого уровня.
Не буду лгать, что переход в «Вайперс» — это вызов. Я в Норвегии уже два месяца, но всё ещё привыкаю. Гандбол здесь действительно отличается. Но мне нравится. Я бы не выбрала этот вызов, если бы не считала его хорошим для себя.
Лига чемпионов в этом сезоне снова будет очень непредсказуемой. Есть несколько команд, которые очень сильны на бумаге. Это может означать, что уровень турнира растёт. Финал четырёх — это главная цель. Предстоит много работы, до этого ещё очень далеко. Нам нужно будет идти шаг за шагом и смотреть, как будет складываться сезон. Для меня большая честь и гордость играть в такой команде, которая всегда ставит перед собой высокие цели.
Я не хочу оценивать свою физическую форму в начале сезона. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Давайте просто подождём и посмотрим, как у меня будет складываться игра. Мне тоже любопытно», — приводит слова Анны Вяхиревой официальный сайт Европейской федерации гандбола (EHF).
- 10 сентября 2022
-
00:15
- 9 сентября 2022
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:39
-
20:42
-
20:20
-
19:26
-
19:06
-
16:05
-
13:48
-
13:16
-
13:13
-
13:05
-
12:12
-
11:03
-
11:00
-
10:37
-
10:23
-
10:20
-
09:42
-
08:30
-
00:37
-
00:30
- 8 сентября 2022
-
23:19
-
22:13
-
22:05
-
21:33
-
20:41
-
19:11
-
18:36
-
16:21
-
15:22
-
15:15
-
14:03