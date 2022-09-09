Анна Вяхирева: переход в «Вайперс» — это вызов

Российская гандболистка Анна Вяхирева рассказала, что для неё значит переход в норвежский клуб «Вайперс», и поделилась ожиданиями от нового сезона гандбольной Лиги чемпионов.

«Я очень довольна тем, что сейчас происходит в моей карьере. Случилось так, что я снова влюбилась в гандбол и хочу получать от него максимальное удовольствие. Ещё больше я счастлива тому, что снова участвую в Лиге чемпионов — в соревновании самого высокого уровня.



Не буду лгать, что переход в «Вайперс» — это вызов. Я в Норвегии уже два месяца, но всё ещё привыкаю. Гандбол здесь действительно отличается. Но мне нравится. Я бы не выбрала этот вызов, если бы не считала его хорошим для себя.



Лига чемпионов в этом сезоне снова будет очень непредсказуемой. Есть несколько команд, которые очень сильны на бумаге. Это может означать, что уровень турнира растёт. Финал четырёх — это главная цель. Предстоит много работы, до этого ещё очень далеко. Нам нужно будет идти шаг за шагом и смотреть, как будет складываться сезон. Для меня большая честь и гордость играть в такой команде, которая всегда ставит перед собой высокие цели.



Я не хочу оценивать свою физическую форму в начале сезона. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Давайте просто подождём и посмотрим, как у меня будет складываться игра. Мне тоже любопытно», — приводит слова Анны Вяхиревой официальный сайт Европейской федерации гандбола (EHF).