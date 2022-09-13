Гандболистка ЦСКА Каплина — о победе в Суперкубке: мы были на площадке командой

Гандболистка ЦСКА Полина Каплина прокомментировала победу армейского клуба в Суперкубке. ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» со счётом 31:27.



«Мы действовали слаженно, были на площадке именно командой, а не «каждый сам за себя». Были сплочёнными, держались друг за друга. Чувствовалась взаимопомощь, командное взаимодействие. И это дало результат, который нашёл отражение на табло — мы выиграли. Так что горжусь всеми своими девочками!



Команду покинуло много игроков. Вместо них пришли новые люди. Но в принципе основной костяк остался, в таком сочетании мы тоже ранее играли. Не сказала бы, что глобально что-то поменялось.



Почему заменили? Не знаю. С Кирой Трусовой мы стараемся поровну делить игровое время. Если она «свежая», то почему бы не выпустить её для поддержания хорошей игры. На самом деле, это решает наш тренер по вратарям Любовь Коротнева. Она видит, чувствует, лучше нас понимает и сама решает, когда нас менять. У неё «чуйка» на это», — приводит слова Полины Каплиной «Известия».

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