Анна Сень: у «Ростов-Дона» есть некоторые проблемы по составу

Правая полусредняя «Ростов-Дона» Анна Сень прокомментировала поражение от ЦСКА в матче за Суперкубок России – 27:31.

«С победой ЦСКА. Они выглядели достойнее нас. У нас есть некоторые проблемы по составу. В первом тайме проиграли четыре мяча — из этого сложился итоговый счёт на табло. В первой половине матча не реализовали 10 атак. Сделали несколько глупых ошибок: вратари отбивали, мы не подбирали. Играли сегодня в догоняющий гандбол. Надо работать, исправлять ошибки и идти дальше. Два титула мы уже уступили. С такой армией болельщиков нам нельзя больше проигрывать. Команда — это единое целое. Сейчас нам не хватает Таженовой и Кузнецовой. Считаю, что у нас уже есть готовый состав, с которым мы должны выигрывать все титулы в этом сезоне», — приводит слова Сень пресс-служба «Ростов-Дона».