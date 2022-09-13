Чемпионка мира по гандболу Наталья Анисимова вошла в Зал славы гандбольного клуба «Кубань». Перед матчем 1-го тура Суперлиги «Кубань» — «Звезда» (31:36) была проведена соответствующая церемония, сообщила пресс-служба «Кубани».



В составе «Кубани» Наталья Анисимова завоевала две золотые медали чемпионата СССР и выиграла два Кубка кубков европейских стран, неоднократно была серебряным и бронзовым призёром чемпионата страны. Она имеет звание заслуженного мастера спорта СССР.



«Сегодня Наталья Юрьевна возглавляет легендарную ДЮСШ по гандболу, из стен которой вышло огромное количество прекрасных гандболистов и гандболисток. Спасибо Легенде!» — написано в сообщении клуба.

Наталья Анисимова является двукратным бронзовый призёром Олимпийских игр (Сеул-1988 и Барселона-1992).