Восемь голов Дмитриевой не помогли «Криму» обыграть «Вайперс» Вяхиревой в ЛЧ
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Словенский «Крим», в котором выступает российская гандболистка Дарья Дмитриева, в матче 2-го тура женской гандбольной Лиги чемпионов принимал норвежский «Вайперс Кристиансанд», в котором играет россиянка Анна Вяхирева. Встреча закончилась победой гостей со счётом 27:21.
Разыгрывающая «Крима» Дмитриева отправила в сетку ворот «Вайперса» восемь мячей, а правая полусредняя норвежского клуба Вяхирева отметилась пятью забитыми голами.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа А. 2-й тур
«Крим» (Словения) — «Вайперс Кристиансанд» (Норвегия) — 21:27 (11:13).
Это поражение стало вторым для словенской команды, ранее «Крим» уступил румынскому «Бухаресту» — 28:30. «Вайперс Кристиансанд» в 1-м туре обыграл французский «Брест» со счётом 31:24.
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