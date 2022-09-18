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Восемь голов Дмитриевой не помогли «Криму» обыграть «Вайперс» Вяхиревой в ЛЧ

Восемь голов Дмитриевой не помогли «Криму» обыграть «Вайперс» Вяхиревой в ЛЧ
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Словенский «Крим», в котором выступает российская гандболистка Дарья Дмитриева, в матче 2-го тура женской гандбольной Лиги чемпионов принимал норвежский «Вайперс Кристиансанд», в котором играет россиянка Анна Вяхирева. Встреча закончилась победой гостей со счётом 27:21.

Разыгрывающая «Крима» Дмитриева отправила в сетку ворот «Вайперса» восемь мячей, а правая полусредняя норвежского клуба Вяхирева отметилась пятью забитыми голами.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа А. 2-й тур

«Крим» (Словения) — «Вайперс Кристиансанд» (Норвегия) — 21:27 (11:13).

Это поражение стало вторым для словенской команды, ранее «Крим» уступил румынскому «Бухаресту» — 28:30. «Вайперс Кристиансанд» в 1-м туре обыграл французский «Брест» со счётом 31:24.

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