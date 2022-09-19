Экс-волейболист казанского «Зенита» Леон рассказал, чего хочет добиться со сборной Польши

Бывший доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон высказался о причинах своего отсутствия на прошедшем чемпионате мира и обозначил цели на сезон. Волейболист пропустил мировое первенство из-за травмы колена. Сборная Польши завоевала серебряные медали на чемпионате мира, в финале уступив Италии.
«Не могу сказать, что решение о моём участии на ЧМ было приятным. Я немного разозлился, потому что всё пошло не так, как надеялся. Знаю, что решение по моему вопросу было принято немного раньше, потому что мне давали больше недели, чтобы показать физическую форму, а по итогу я получил всего два дня. Однако уважаю выбор тренера.
Самое главное для меня — олимпийское золото. Польша скучает по медалям и по мне тоже. Я сделаю всё возможное, чтобы отпраздновать победу в Париже», — цитирует слова Леона Sport.pl.
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