Коротышкин оценил идею снизить пенсионный возраст у спортсменов

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, трёхкратный чемпион мира российский пловец Евгений Коротышкин высказался об идее снизить пенсионный возраст у спортсменов. С данной инициативой выступили двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и бронзовый призёр двух Олимпиад во фристайле Сергей Ридзик.

«Вопрос надо прорабатывать. Есть категории граждан, которые тоже хотели бы раньше выходить на пенсию. При этом я понимаю, что спортсмены не имеют пенсионных накоплений, хотя они кладут своё здоровье с ранних лет ради призрачного шанса на медали и возможности защищать интересы России на международной арене.

Можно по-разному относиться к этому вопросу. Вопрос необходимо обсуждать с профильными организациями», — приводит слова Коротышкина Legalbet.