Полиция Лас-Вегаса ищет болельщика, который во время матча НФЛ отвесил игроку пощёчину

Полиция Лас-Вегаса (США) расследует инцидент, произошедший после матча Национальной футбольной лиги «Аризона Кардиналс» — «Лас-Вегас Рэйдерс» (29:23), сообщает Las Vegas Review-Journal. «Аризона» одержала победу в овертайме, а после матча игроки начали праздновать успех прямо на поле. В это время один из фанатов отвесил пощёчину Кайлу Маррею, который в тот момент находился на поле без шлема.



После инцидента Маррей попытался ответить обидчику, но тот затерялся в толпе. Вскоре спортсмена от болельщиков оттащили его одноклубники.



Представитель полиции Лас-Вегаса Ларри Хэдфелд подтвердил, что правоохранители расследуют произошедшее. По его словам, в полицию поступила жалоба на поведение одного из болельщиков, который ударил профессионального спортсмена.



В настоящее время расследование продолжается. Пока полиции ещё не удалось определить личность подозреваемого в нападении.