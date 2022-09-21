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Полиция Лас-Вегаса ищет болельщика, который во время матча НФЛ отвесил игроку пощёчину

Полиция Лас-Вегаса ищет болельщика, который во время матча НФЛ отвесил игроку пощёчину
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Полиция Лас-Вегаса (США) расследует инцидент, произошедший после матча Национальной футбольной лиги «Аризона Кардиналс» — «Лас-Вегас Рэйдерс» (29:23), сообщает Las Vegas Review-Journal. «Аризона» одержала победу в овертайме, а после матча игроки начали праздновать успех прямо на поле. В это время один из фанатов отвесил пощёчину Кайлу Маррею, который в тот момент находился на поле без шлема.

После инцидента Маррей попытался ответить обидчику, но тот затерялся в толпе. Вскоре спортсмена от болельщиков оттащили его одноклубники.

Представитель полиции Лас-Вегаса Ларри Хэдфелд подтвердил, что правоохранители расследуют произошедшее. По его словам, в полицию поступила жалоба на поведение одного из болельщиков, который ударил профессионального спортсмена.

В настоящее время расследование продолжается. Пока полиции ещё не удалось определить личность подозреваемого в нападении.

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