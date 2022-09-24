Сборная США без проблем обыграла Казахстан на женском чемпионате мира
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Американские волейболистки одержали победу над командой Казахстана в 1-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).
Сборная США выиграла встречу со счётом 3:0 (25:16, 25:13, 25:11). Самым результативным игроком встречи с 17 очками в активе стала итальянская доигровщица Александра Франтти. В составе соперников 10 очков набрала диагональная Татьяна Никитина.
Помимо США и Казахстана, в группе C также выступают Болгария, Канада, Германия и Сербия. В следующем туре США встретится с Канадой, а Казахстан сыграет с Германией.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.
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