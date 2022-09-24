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Сборная США без проблем обыграла Казахстан на женском чемпионате мира

Сборная США без проблем обыграла Казахстан на женском чемпионате мира
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Американские волейболистки одержали победу над командой Казахстана в 1-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Сборная США выиграла встречу со счётом 3:0 (25:16, 25:13, 25:11). Самым результативным игроком встречи с 17 очками в активе стала итальянская доигровщица Александра Франтти. В составе соперников 10 очков набрала диагональная Татьяна Никитина.

ЧМ-2022 (ж). Группа C. 1-й тур
24 сентября 2022, суббота. 20:30 МСК
США
Окончен
3 : 0
Казахстан

Помимо США и Казахстана, в группе C также выступают Болгария, Канада, Германия и Сербия. В следующем туре США встретится с Канадой, а Казахстан сыграет с Германией.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.

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