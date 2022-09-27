Сразу пять команд лидируют после трёх туров женского ЧР по гандболу

Завершился третий тур женского чемпионата России по гандболу. В таблице сразу пять лидеров, которые имеют в своём активе шесть очков, а именно ЦСКА (Москва), «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону), «Звезда» (Московская область), «Ставрополье» (Ставрополь), «Астраханочка» (Астрахань).

Далее по четыре очка имеют команды «Лада» (Тольятти), «Луч» (Москва), ЦСКА (Москва). Три пукнта в таблице «Динамо-Синара» (Волгоград) и «Феникс» (Китай). По два очка имеют «Кубань» (Краснодар), «Университет» (Ижевск) Команды, которые не заработали очки: «АГУ-Адыиф» (Мацкоп), «Балтийская заря» (Санкт-Петербург).

В финальный этап чемпионата России проходят команды с первого по восьмое место. Действующим чемпионом России по гандболу среди женщин является команда «Ростов-Дон».