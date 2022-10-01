Никита Нагорный завершил Спартакиаду серебром на перекладине и бронзой на брусьях
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На Всероссийской Спартакиаде сильнейших спортсменов завершились соревнования по спортивной гимнастике. В финале на параллельных брусьях первенствовал Даниел Маринов, опередивший олимпийских чемпионов в команде Давида Белявского и Никиту Нагорного.
В соревнованиях на перекладине лучшим стал Сергей Найдин, второй результат показал Нагорный, третьим стал Кирилл Гашков.
Отметим, что Нагорный на Спартакиаде завоевал три золота (многоборье, команда, опорный прыжок), серебро и бронзу.
Спартакиада. Спортивная гимнастика. Казань
Мужчины. Параллельные брусья
1. Даниел Маринов — 14,900.
2. Давид Белявский — 14.833.
3. Никита Нагорный — 14.800.
Перекладина
1. Сергей Найдин – 14,000.
2. Никита Нагорный – 13,900.
3. Кирилл Гашков – 13,633.
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