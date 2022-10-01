Никита Нагорный завершил Спартакиаду серебром на перекладине и бронзой на брусьях

На Всероссийской Спартакиаде сильнейших спортсменов завершились соревнования по спортивной гимнастике. В финале на параллельных брусьях первенствовал Даниел Маринов, опередивший олимпийских чемпионов в команде Давида Белявского и Никиту Нагорного.

В соревнованиях на перекладине лучшим стал Сергей Найдин, второй результат показал Нагорный, третьим стал Кирилл Гашков.

Отметим, что Нагорный на Спартакиаде завоевал три золота (многоборье, команда, опорный прыжок), серебро и бронзу.

Спартакиада. Спортивная гимнастика. Казань

Мужчины. Параллельные брусья

1. Даниел Маринов — 14,900.

2. Давид Белявский — 14.833.

3. Никита Нагорный — 14.800.



Перекладина

1. Сергей Найдин – 14,000.

2. Никита Нагорный – 13,900.

3. Кирилл Гашков – 13,633.