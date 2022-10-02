Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 1 октября, турнирная таблица

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах и Польше, завершились матчи игрового дня в группах A, В, D и С.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Первый групповой этап

Результаты матчей. 1 октября, суббота

Группа A

Пуэрто-Рико – Кения – 3:1 (25:15, 19:25, 25:18, 25:20)



Группа В

Южная Корея – Хорватия – 3:1 (25:21, 27:29, 27:25, 25:23)

Турция – Польша – 3:2 (22:25, 25:23, 25:22, 18:25, 15:11)

Таиланд – Доминиканская Республика – 3:2 (29:31, 25:21, 25:21, 22:25, 15:11)

Группа С

Канада – Германия – 3:2 (12:25, 24:26, 25:23, 25:18, 15:8)

Болгария – Казахстан – 3:0 (25:18, 25:20, 25:18)

Сербия – США – 3:0 (25:20, 25:23, 25:13)

Группа D

Бразилия – Китай – 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:22)

Чехия – Колумбия – 3:1 (25:22, 25:13, 19:25, 25:18)

На первом групповом этапе 24 команды разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образуют группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.